Барселона в рамках 29-го туру Ла Ліги 2024/25 перемогла Жирону (4:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Барселона тріумфувала в каталонському дербі попри спротив Циганкова.

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Diario SPORT перед матчем Барси проти Жирони повідомляв, що через важкий календар Хансі Флік планує провести масову ротацію. Видання не збрехало – в запасі залишились Бальде, Рафінья, Де Йонг і Торрес, який провів шикарну гру з Осасуною. Як наслідок, на лівому фланзі оборони "блаугранас" опинився недосвідчений Жерар Мартін, що полегшувало завдання Циганкову.

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Протистояння Віктора й Жерара могло завершитись перемогою українця вже на 6-й хвилині. Наш земляк відгукнувся на шикарну передачу Аспрільї з лівого флангу, випередивши Мартіна та пробивши у дотик. Вінгер стріляв з правої, тож м'яч пройшов над поперечкою.

Схожу передачу Аспрільї вже у компенсований час Циганков замикав, вриваючись з-за спин центрбеків Барси. Удар Віті заблокували – як і добивання Крейчі з лівого краю штрафного.

Екс-динамівець в принципі залишався ефективним у першому таймі, працюючи по всій ширині атаки, активно комбінуючи й завдавши половину ударів гостей. Втім, загальна активність Віктора виявилась низькою. У його доробку до перерви було всього 8 пасів (6 точних, всі назад) і 12 дотиків.

Барселона домінувала в обох таймах. Відкривати рахунок "блаугранас" могли вже на 4-й хвилині, коли Фермін Лопес замикав простріл Гаві, але м'яч рикошетом пройшов повз ліву стійку. На 8-й же Лєвандовскі міг виходити сам на сам з передачі Ямаля – от тільки поляк загальмував, а потім пробив з лівого краю карного майданчика. Гассаніга парирував.

На 10-й хвилині Фермін Лопес вимагав пенальті за фол Аспрільї на лінії штрафного. Справа дійшла до перегляду відеоповтору, на якому взагалі помітили фол в атаці. Паблік Archivo VAR, який спеціалізується на розборі суддівських рішень у Ла Лізі, не згодний з цим трактуванням – на думку відомого порталу, треба було ставити 11-метровий.

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Ще за чотири хвилини Ямаль обіграв трьох захисників і вгатив з правого кута воротарського – Гассаніга знову врятував!

На 22-й же хвилині конкурент Крапивцова виручив при замиканні кутового у виконанні Араухо, витягнувши м'яч на лінії воріт.

Зрештою, Жирона пропустила на 39-й хвилині внаслідок розрізного пасу Ферміна під вривання Кунде. Зблизившись з Гассанігою, Жюль прошив голкіпера – втім, гостей врятував офсайд француза.

А от на 43-й хвилині Пауло відверто не пощастило, хоча аргентинець все одно міг зіграти краще. Ямаль зі стандарту виконав подачу на ближню стійку, а м'яч рикошетом від руки Крейчі повільно залетів у ворота. Так Барселона відкрила рахунок! 1:0.

Команди відправились відпочивати за мінімальної переваги "блаугранас". За такого футболу здавалось, що розгром не за горами, але Жирона зуміла відродити інтригу.

Всього за сім хвилин по перерві підопічні Мічела увімкнули пресинг і відібрали м'яч на чужій половині. Блінд підхопив відскок на лівому фланзі й одразу ж запустив пас за спину Араухо – Данджума прийняв передачу та вийшов віч-на-віч, перегравши Щенсни. 1:1!

Пропущений гол розлютив Барселону. На 57-й хвилині Ямаль увійшов на правий край штрафного й п'яткою скинув під простріл Кунде – Жюль покотив на дальню, однак Лєвандовскі не встиг на замикання. Ще за три хвилини Ерік Гарсія вгатив з відскоку метрів з 25-ти, влучивши у праву стійку.

На 62-й же Барса відновила свою перевагу. Гаві виконав закидушку з лівого краю штрафного на дальню стійку, Фермін звідти скинув вздовж воріт, а Лєвандовскі проявив дива координації на замиканні. Гассаніга накривав Роберта, однак той у польоті примудрився проштовхнути сферу поміж ніг голкіперу. 2:1!

Лєвандовскі на 66-й міг оформити дубль, скориставшись грубою обрізкою Крейча й потужно пробивши з дистанції у правий нижній. Гассаніга врятував гостей.

Жирона ще деякий час брикалась, однак на 77-й хвилині Барса закрила гру. Свіжий Де Йонг розігнав контрвипад 3-в-2, розвернувшись навколо Арнау Мартінеса та видавши пас на лівий край штрафного – Лєвандовскі звідти прошив голкіпера. 3:1!

Таким чином, поляк провів свій 25-й гол у 28 матчах цьогорічного розіграшу Ла Ліги. Із часів Ліонеля Мессі нікому не вдавалося забити 25 настільки швидко. У Лео було 29 за 25 турів. Зате Роберт став першим футболістом у сезоні у топ-5 лігах, якому вдалося забити 40 голів.

На 86-й же хвилині крапку поставив Ферран Торрес, який вийшов на заміну. Нападник відкрився на лінії півкола під передачу Мартіна, прокинув собі на хід і пробив метрів з 12-ти – 4:1! На 90-й Ямаль міг і п'ятий вколотити, ефектно закрутивши м'яч у дальню дев'ятку, однак за Жирону зіграла хрестовина.

На жаль, Циганков у другому таймі розчинився. Його замінили ще на 71-й хвилині. Стуані вийшов замість Віктора, однак каталонцям це не допомогло.

Фінальний свисток зафіксував розгромну поразку підопічних Мічела – вдруге в сезоні команда горить Барсі з рахунком 1:4. "Блаугранас" відновили 3-очковий відрив від Реала, а від Атлетіко відклеїлись аж на 9 балів.

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