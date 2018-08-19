Барселона вдома розгромила Алавес

У першому матчі нового сезону чемпіонату Іспанії Барселона розгромила Алавес завдяки голам Мессі та Коутінью.

Матч важко давався Барселоні – особливо у першому таймі. Алавес виявився дуже організованим колективом, грамотно перекриваючи зони та не дозволяючи каталонцям створити гостроту після академічних розіграшів. Кілька разів Алавес ловив суперника на контратаках, однак індивідуальний клас нападників не дозволяв обіграти захисників Барси. Тим не менш, "блаугранас" створили серію дуже серйозних можливостей для взяття воріт, найбільш яскравими з яких став вихід Мессі один на один під кутом (пробив повз ворота), удар Мессі у поперечину зі штрафного та вихід Дембеле один на один після передачі все того ж Лео (врятував голкіпер).

У першому таймі відзначитися не вдалося, тож Ернесто Вальверде вирішив збільшити кількість атакуючих гравців, випустивши замість Семеду Коутінью. Каталонці стали більше "дріботіти" перед штрафним, однак Алавес з горем навпіл тримався. Рятувати ситуацію довелося Мессі, який на 64-й хвилині зі штрафного пробив під стінкою – удар був настільки точно розрахований, що Лео пішов святкувати ще до того, як м'яч влетів у ворота. До речі, цей гол став 6000-м у історії Барселони.

Після цього доля Алавеса була вирішена. Гості перестали встигати за гравцями Барселони та почали ковтати момент за моментом: віч-на-віч виходили Мессі та Суарес, Лео пробивав у штангу з меж штрафного, Коутінью не забивав із ще ближчих дистанцій. Довго це тривати не могло, і на 82-й хвилині все той же Коутінью увірвався у штрафний та пробив у правий кут воріт без шансів для воротаря – 2:0! На останній же хвилині Лео Мессі встановив остаточний рахунок – 3:0.

Таким чином, Барселона набрала перші три очки у сезоні та разом з Леванте очолила турнірну таблицю. Алавес з нулем у графі очок впав на передостанню позицію.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 1-й тур

Барселона – Алавес – 3:0

Голи: Мессі, 64, 90+3 Коутінью, 82