Гольова феєрія від Мессі та компанії у відеоогляді матчу Барселона – Вальядолід – 5:1

В рамках матчу 11-го туру Ла Ліги Барселона каменя на камені не залишила від Вальядоліда. Дивіться відео голів та головних моментів матчу на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, 11 тур

Барселона – Вальядолід – 5:1

Голи: Лангле, 3, Відаль, 29, Мессі, 34, 75, Суарес, 77 – Олівас, 15

У черговому матчі іспанської Ла Ліги каталонці приймали на Камп Ноу команду голкіпера збірної України Андрія Луніна. Вже на 3 хвилині Лангле влучним ударом відкрив рахунок у матчі. Здавалось, зараз почнеться розгром "біло-фіолетових", однак вони почали огризатись небезпечними моментами, а на 15-й хвилині взагалі зрівняли рахунок – відзначився Олівас. Як виявилось, це лише роздратувало "синьо-гранатових" і ще до перерви Відаль та Мессі окреслили свої плани на перемогу. У другій половині зустрічі Ліонель оформив дубль, а за дві хвилини ефектну крапку у матчі поставив Суарес.

Перемога дозволила Барсі потіснити з першого місця сенсаційного лідера першості Гранаду і очолити турнірну таблицю. Каталонці набрали 22 пункти, в той час як Вальядолід з 14-ма пунктами залишається дев’ятим.

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