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Барселона – Валенсія: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

21:55 347 Читать на русском
Барселона – Валенсія: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
Барселона – Валенсія: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

В рамках 4-го туру чемпіонату Іспанії Барселона у рідних стінах приймає Валенсію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 4-го туру Ла Ліги Барселона – Валенсія розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Стартові склади

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Артур, Бускетс, Де Йонг – Перес, Грізманн, Фаті

Запасні: Пенья, Фірпо, Роберто, Тодібо, Відаль, Ракітіч, Суарес

Валенсія: Сіллессен – Васс, Гарай, Пауліста, Гайя – Торрес, Коклен, Парехо, Гедеш – Гамейро, Родріго

Запасні: Доменек, Діакабі, Коста, Кан Ін Лі, Черишев, Кондогбія, Гомес

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