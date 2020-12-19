Третій поспіль домашній поєдинок Мессі та компанії. Каталонці прагнули продовжити переможну серію, яка тривала 4 матчі поспіль на Камп Ноу в чемпіонаті Іспанії. Суперник на папері дозволяв. "Кажани" набрали лише 2 очки за цей же проміжок виїзних двобоїв. Матч, як і онлайн-трансляція Барселона – Валенсія на "Футбол 24", стартував о 17:15. Остання дуель цих команд завершилася поразкою фаворита, але було це на чужій Местальї. "Лос чес" у рідних стінах зазвичай виглядають значно грізнішими.

Барселона – Валенсія: онлайн-трансляція матчу

Поки команда Кумана плела мережива своїх хитромудрих комбінацій, гості швидко спромоглися на перший удар Гедеша, який вінчав швидкий контрвипад лівим флангом. З майже 80% контролю Барса (при 62% точності передач Валенсії) не витиснула жодної спроби удару за стартові 20 хвилин. Дальній постріл Мессі успішно заблокували, а потім справжня трагікомедія трапилася у штрафному господарів. Двічі поспіль парочки гравців Валенсії завадили собі пробити. Особливо "вразив" росіянин Черишев, який набіг на свого партнера Гайю і полегшив справу Тер Штегена – бути б розстрілу, а так навіть без кутового.

Перехоплення у високому пресингу, і Солер ледь не прошив німецького воротаря ударом здалеку. Не біда, відзначився Карлос асистом. Після його подачі з кутового Муктар Діакабі без жодних перешкод пробив з меж воротарського. Фантастична перевага Валенсії у всьому, крім контролю, де лише 25%, але: 6:1 за ударами, 2:0 за влучаннями. Перший гострий момент Барселона створила аж на 33 хвилині. Коутінью розігнав швидку контратаку (!), але Грізманн не зміг під кутом пробити повз голкіпера. Брейтвейт вимагав пенальті, але більше схоже було на те, що це непомітний данець на нервах порушував правила.

No player has ever scored more than 6️⃣4️⃣3️⃣ goals for a single club.



Messi is one goal away from breaking Pele’s record.



pic.twitter.com/YQU26aaydB — Goal (@goal) December 19, 2020

Відбір у виконанні Барси – це щось з чимось. Просто спостерігають каталонці, як у кілька пасів відбувається швидка контратака, у фіналі якої Черишев у падінні подає, і Максі Гомес впритул розстрілює – Тер Штеген витягує весь перший тайм. Ну, а потім миттєве покарання. Гайя сконфузився, злегка поклавши руку на плече Грізманна, який уже відпускав м'яч на користь голкіпера. Суддя спочатку виписав червону капітану Валенсії, але потім після консультацій з VAR змінив рішення на жовту. Мессі не реалізував пенальті – Доменек парирував. Однак у продовженні атаки Лео таки наздогнав Пеле за голами в одному клубі (по 643, бразилець забив стільки за Сантос). Аргентинець головою вгатив м'яч після подачі Альби на добиванні.

Gol de Messi Min.48

F.C. Barcelona 1-1 Valencia



Messi iguala el récord de Pelé como máximo goleador con un mismo club con 6️⃣4️⃣3️⃣ Goles. #Barça pic.twitter.com/2Pp4olD3I5 — Pol Muñoz (@Polmb17) December 19, 2020

Черишев загубив черговий вбивчий момент, невдало пробивши з кількох метрів, і знову покарання не забарилося. Уругвайський центрбек Барселони Араухо ефектними боковими ножицями розстріляв ворота гостей. Брейтвейт замикав націлену подачу, але Доменек не дав себе пробити у ближньому бою. Різкий прохід правим краєм, тріщить оборона каталонців, але тримається мінімальна перевага в рахунку. Оце так! Гайя, якого арбітр вилучав сьогодні до втручання VAR, продерся у штрафний і видав на межу воротарського, де Максі Гомес зіграв на випередження.

Вихованці Барси Педрі та Мінгуеса відіграли роль статистів у цій гольові атаці. Останній вирішив виправитися дальнім пострілом, але Доменек потягнув. Град ударів каталонців, які вийшли вперед за цим показником (18:12 загалом, 8:4 у площину воріт). Мессі знову і знову бере гру на себе, зокрема, виконує всі небезпечні штрафні. Доводить Лео свій показник ударів до 9, але воротар "кажанів" дає раду. Статистика очікуваних голів свідчить про справедливість саме цього результату (2,45:2,07, причому половина xG господарів – епізод з пенальті та добиванням). Команда Кумана до останнього вірила у перемогу, а Мессі просив ще один пенальті за влучання у притиснуту до спини руку захисника, але не судилося. Барселона перериває переможну серію і залишається на 5 місці. Валенсія виходить на 12 рядок.