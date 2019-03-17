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Барселона в наступному сезоні на Сантьяго Бернабеу гратиме у спеціальній формі з прапором Каталонії

14:30 444 Читать на русском
Барселона в наступному сезоні на Сантьяго Бернабеу гратиме у спеціальній формі з прапором Каталонії
ФК Барселона

Технічний спонсор Барселони комапанія Nike підготує для каталонців унікальний четвертий комплек форми на сезон 2019/2020.

Попри те, що Барселона вже визначилася з дизайном форми, у якій виступатиме в наступному сезоні, керівництво "синьо-гранатових" вирішило розробити ще один комплект для особливих нагод, повідомляє Diario SPORT.

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За інформацією видання, форму, яка буде стилізована під прапор Каталонії, гравці Барселони одягатимуть виключно на дуже важливі поєдинки. Серед таких точно будуть матчі проти Реала на Сантьяго Бернабеу.

Також зазначається, що це рішення не пов'язане з недавніми перемогами Барселони над мадридським клубом і все планувалося заздалегіть.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Футбольна форма
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