Попри те, що Ламін Ямаль був фізично готовий до сьогоднішньої гри Ганс-Дітер Флік вирішив залишити юну суперзірку в запасі, не ризикуючи його здоров'ям. Були відсутні й інші гравці основи, тож шанс отримали інші, зокрема, Руні Барджі, Педро Фернандес, Рональд Араухо, Андреас Крістенсен та Жерар Мартін. Місце у воротах дісталось Войцеху Щенсному.

Перший напівмомент створили баски на 9-й хвилині: Гедеш навісив зі штрафного, а Оярсабаль замикав головою – слабко і повз дальню стійку. Барса відповіла ударом Рашфорда після хитрого розіграшу кутового – Реміро потягнув удар англійця.

Каталонці контролювали м'яч, але до моментів це не призводило. А от на 25-й хвилині Лєвандовскі мав шикарну нагоду після розрізної передачі Рашфорда: поляк обійшов голкіпера та пробив з дуже гострого кута (майже від лицьової). Момент завершився нічим, адже суддя зафіксував офсайд. Тим несподіванішим став гол Реал Сосьєдада на 31-й хвилині. Гедеш навісив до лівого краю штрафного, Оярсабаль зупинив м'яч та встиг відкинути на Барренечеа, який прорвався вперед і прострілив. Захист Барселони проґавив Альваро Одріосолу (який виступав за мадридський Реал з 2018 по 2023 роки), а той у падінні замкнув передачу – 0:1!

Барса після цього мала два класних моменти. Спочатку після прострілу Кунде Субельдія зрізав м'яч у власні ворота, Реміро відбив. Педрі зіграв на добиванні, але захисник примудрився заблокувати його удар на лінії воріт! Барджи непогано пробив з правого краю штрафного – сейв Реміро! Але на 43-й хвилині не врятував ніхто. Вийшло банально: Рашфорд навісив з кутового на ближню стійку, а Кунде вистрибнув вище за всіх – 1:1!

На другий тайм 18-річний Педро Фернандес уже не вийшов – його замінив Дані Ольмо. Не встигла гра поновитись, як Жерар Мартін класно підключився до атаки, але удар пролетів над поперечкою. На 58-й хвилині повернувся на поле Ламін Ямаль після пошкодження, а вже через хвилину він асистував Лєвандовскі. Іспанець прорвався у штрафний з правого флангу і навісив, а поляк легко замкнув передачу головою – 2:1!

На 70-й хвилині Реміро ще двічі рятував Реал Сосьєдад після ударів Рашфорда та Ольмо з-за меж штрафного з інтервалом у кільканадцять секунд. Ямаль забив третій гол Барселони, але суддя не зарахував через очевидний офсайд. А що Реал Сосьєдад? А "біло-сині" відповіли потужним пострілом Кубо, який здригнув поперечку воріт Барселони. Миттєво "блаугранас" відповіли тим самим: Ямаль віддав з правого флангу до штрафного, Ферран замість удару викотив на вільного Лєвандовскі, який з 5 метрів теж пробив у поперечину! В підсумку, гра так і завершилась перемогою Барселони 2:1.

