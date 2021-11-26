Барселона знайшла компроміс з Рональдом Куманом, який місяць тому покинув посаду головного тренера.

Нідерландець отримає від каталонського клубу 10 млн євро компенсації, повідомляє Marca.

Мессі дорікнув Барселоні за звільнення Кумана, порівнявши його долю з ще одним екс-тренером

Контракт Кумана був розрахований до літа 2022-го, але через провальні результати його звільнили 28 жовтня. Достроковий розрив угоди передбачав 12 млн компенсації, проте Барселона хотіла платити лише 7,5 млн. Зрештою, сторони зійшлися на компромісній сумі.

Нагадаємо, після Кумана Барселону очолив Хаві Ернандес, контракт якого розрахований до літа 2024-го.

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