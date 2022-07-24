Сага з переходом Жюлем Кунде в Барселону близька до завершення, як ніколи.

Перемовини щодо переходу Жюля Кунде в Барселону із Севільї вийшли на фінальну стадію. Згідно з інформацією Diario Sport, андалусійці та каталонці не бажали затягувати перемовини і вже сьогодні домовились про суму відступних за француза.

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"Блаугранас" заплатять за 23-річного центрального захисника 50 мільйонів євро, а ще 10 мільйонів євро нервіонці отримають у вигляді бонусів. Особистий контракт Кунде з Барселоною розрахований на чотири роки.

Така оперативність каталонців у переговорах не в останню чергу пов'язана з проханням Томаса Тухеля покращити пропозицію за Жюля. Попередня обіцяла андалусійцям 65 мільйонів євро, які Челсі збирався виплатити кількома траншами.

Повідомляється, що вирішальне значення у підписанні Кунде зіграв Хаві. Головний тренер Барселони мав особисту розмову з французом, переконавши його у перспективності свого проекту, пообіцявши ключову роль в команді й попросивши дочекатись пропозиції "блаугранас", яку Севілья не зможе відхилити.

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