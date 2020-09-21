Сторони дійшли згоди щодо суми компенсації за Гарсію, контракт якого закінчується влітку 2021-го. Барселона заплатить Манчестер Сіті 18 млн євро, повідомляє Sport.es з посиланням на El Chiringuito.

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Додамо, що Гарсія є вихованцем Барселони, а в Манчестер перебрався у 2017-му. 19-річний захисник встиг провести 9 матчів за головну команду Сіті. У складі збірної Іспанії дебютував у поєдинку Ліги націй проти України (4:0).

Відзначається, що про трансфер не буде офіційно оголошено, допоки Ман Сіті не підшукає заміну. Проте, як стверджує The Athletic, англійці вже узгодили умови особистого контракту з Жюлем Кунде, але Севілья відхилила першу пропозицію щодо свого захисника.

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