Барселона узгодила трансфер японського хавбека

Півзахисник Касіма Антлерс Хірокі Абе перейде у Барселону.

Барселона домовилась про перехід 20-річного японця Хірокі Абе, повідомляє Mundo Deportivo. "Блаугранас" заплатять за хавбека 1,1 млн євро.

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Футболіст вже попрощався з партнерами по своїй нинішній команді Касіма Антлерс. Він підпише контракт із Барсою на 3 роки з можливістю продовження ще на 2.

Дуже вірогідно, що гравець буде включений у склад першої команди, що вирушить на передсезонний тур в Японію.

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