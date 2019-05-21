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Барселона узгодила трансфер Де Лігта, – Sky Sports

21 травня 21:15 1767 Читать на русском
Барселона узгодила трансфер Де Лігта, – Sky Sports
Маттейс Де Лігт / Reuters

Каталонська Барселона домовилася про перехід зірки Аякса Маттейса Де Лігта.

Епопея з переходом талановитого захисника близька до завершення, інформує Sky Sports.

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Барселона змогла узгодити останні деталі трансферу. Амстердамці отримають за свого капітана 74 мільйони євро. Іспанський гранд зміг випередити провідні клуби Англії та Ювентус, які також претендували на Де Лігта.

Раніше Барселона підписала партнера Де Лігта з Аякса – хавбека Френкі де Йонга.

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Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони Трансфери Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт
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