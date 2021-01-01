Барселона влітку підпише 19-річного оборонця на правах вільного агента, позаяк його контракт з "містянами" добігає кінця через 6 місяців. Клуб та гравець вже домовилися про перехід. Про це написав журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Каталонці могли б повернути свого вихованця вже у січні, але тоді повинні узгодити з Ман Сіті розмір компенсації. Англійський клуб не планує відпускати Еріка Гарсію та готовий втратити його влітку безкоштовно. Хосеп Гвардіола хоче зберегти центрбека на другу частину сезону, тому не хоче прощатися з оборонцем за невелику суму. Натомість фінансові апетити Сіті є непідйомними для Барселони (більше 10 млн євро).

Нагадаємо, Ерік Гарсія – вихованець Барси. Влітку 2017-го він перебрався на Туманний Альбіон, але програв конкуренцію досвідченішим партнерам. У поточному сезоні іспанець провів лише 3 матчі в АПЛ та тричі вийшов на поле у Лізі чемпіонів. Transfermarkt оцінює його в 20 млн євро.

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