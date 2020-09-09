Нападник збірної Нідерландів Мемфіс Депай ще на крок наблизився до переходу в Барселону.

Форвард Ліона вже узгодив умови особистого контракту з каталонцями. Але остаточна домовленість про трансфер ще не досягнута, оскільки представники клубів продовжують переговори, повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо у своєму Твіттері.

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Нагадаємо, Мемфіс перебрався у Ліон в 2017 році, чинний контракт нідерландця з "ткачами" закінчується влітку 2021-го. Transfermarkt оцінює трансферну вартість футболіста у 44 млн євро.

До слова, Депай забив 15 голів у 22 матчах за Ліон в минулому сезоні, незважаючи на те, що в грудні минулого року він отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Новий сезон він відкрив для себе з хет-трику у ворота Діжона.

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