Барселона домовилася з Рафіньєю про трансфер. Сторони узгодили 5-річний контракт і зарплату, повідомляє Sport.es. Футболіст згоден на невеликий оклад в обмін на солідні бонуси за успіхи.

Каталонцям залишилося переконати Лідс і дійти згоди щодо суми трансферу. За інформацією джерела, Рафінья зробить все можливе, щоб англійський клуб прийняв пропозицію з Барси, адже дуже натхненний проєктом Хаві.

Рафінья може стати заміною для Дембеле на флангах атаки. Бразилець другий сезон грає за Лідс. У нього 9 голів і 3 асисти в поточній АПЛ. Барселона влітку підпише цілий виводок вільних агентів: Аспілікуета, Крістенсен, Кессьє.

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