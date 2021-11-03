Барселона презентує Хаві у статусі головного тренера у понеділок, 8 листопада, повідомив журналіст Матео Моретто у своєму твіттері.

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Контракт легендарного іспанця з "блаугранас" розрахований до 2024 року. Зазначається, що Хаві зробить ставку на молодь та буде дотримуватись клубного стилю.

Нагадаємо, Хаві пов'язаний з Аль-Саддом угодою, яка розрахована до червня 2023 року. Зараз його у столиці Каталонії "підстраховує" Серхі Бархуан, якого перевели із Барселони Б.

До слова, Хаві розпочав свою тренерську кар'єру в травні 2019 року в Аль-Садді, де встиг виграти два Кубки еміра Катару, два Кубки наслідного принца Катару, катарську першість, Кубок зірок Катару та Кубок шейха Яссіма.

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