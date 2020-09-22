Барселона домовилась про 5-річний контракт з Максимілліаном Ааронсом, повідомляє Sport.es.

Вулверхемптон домовився з Барселоною щодо трансферу Семеду

За інформацією ЗМІ, "канарки" оцінили свого гравця у близько 25 млн євро. 20-річний англієць також зацікавлений у співпраці з наставником Барси Рональдом Куманом, який раніше відзначав талант Максимілліана. У таборі каталонців переконані, що правий захисник стане достойною заміною Нелсона Семеду, який перебуває за крок до переходу у Вулверхемптон.

У сезоні-2019/2020 Ааронс провів 40 матчів, віддав дві гольові передачі, проте не зміг врятувати "канарок" від вильоту з АПЛ.

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