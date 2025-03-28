Участь Іньїго Мартінеса в грі проти Осасуни була узгоджена з федерацією футболу Іспанії.

Федерація футболу Іспанії дала офіційний коментар стосовно участі Іньїго Мартінеса в перенесеному матчі 27 туру Ла Ліги проти Осасуни (3:0), повідомляє Mundo Deportivo.

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Осасуна після поєдинку відправила скаргу, вимагаючи роз'яснення в федерації щодо прецеденту, посилаючись на 5 статтю ФІФА, яка забороняє участь травмованих збірників у матчах клубу через менш ніж 5 днів після останньої гри національної команди, якщо офіційна структура не звільнить гравця.

Іспанська федерація підтвердила, що звільнила Мартінеса ще 17 березня, оголосивши про зміни в заявці через травми та виклик Діна Хьойсена на місце 33-річного захисника Барселони. Саме тому каталонці уникли технічної поразки.

Нагадаємо, що Іньїго Мартінес в поточному сезоні зіграв 35 матчів у всіх турнірах за Барселону, забивши 3 рази та зробивши 5 результативних передач.

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