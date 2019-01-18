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Барселона уникла дискваліфікації з Кубка Іспанії

18:15 629 Читать на русском
Барселона уникла дискваліфікації з Кубка Іспанії
ФК Барселона

Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) вирішила не дискваліфіковувати Барселону з нинішнього розіграшу національного Кубка.

Як зазначає прес-служба RFEF, скаргу Леванте не задовольнили через те, що вона була подана із запізненням

Барселона відреагувала на інформацію про можливість виключення клубу з Кубка Іспанії

Нагадаємо, Барселону могли виключити з розіграшу Кубка країни 2018/19 через участь у першому поєдинку 1/8 фіналу проти Леванте гравця, який не мав права виходити на поле.

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Йдеться про захисника Хуана Брандаріса Мовілью. Футболіст не мав права брати участь у поєдинку через те, що отримав дискваліфікацію за 5 жовтих карток у матчах дубля Барселони, а тому не міг вийти на полі в матч Копа дель Рей.

Кубок Іспанії1/8 фіналу, перші матчі

Леванте - Барселона: Четвер 10 січня 2019

Леванте
Матч завершено
2 : 1
Барселона
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Теги
Іспанія Головне Кубок Іспанії 2018/19 Барселона Барселона Кубок Іспанії Леванте - Барселона Хуан Брандаріс Мовілья Хуан Брандаріс Мовілья
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