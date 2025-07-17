Демократична Республіка Конго погодилася виплатити понад 40 мільйонів євро за спонсорською угодою з Барселоною. Вона передбачає розміщення логотипу, що пропагує туризм, на деяких формах "кулес". Про це інформує Reuters.

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Контракт з Барселоною датований 29 червня і передбачає, що логотип, на якому постраждала від війни центральноафриканська країна буде названа "серцем Африки", з'явиться на спинах тренувальних і розминочних футболок чоловічої та жіночої команд. У контракті йдеться, що логотип також буде розміщений у рекламі клубу, в клубному журналі та річному звіті.

За даними видання, ДР Конго виплачуватиме клубу від 10 до 11,5 мільйонів євро щорічно протягом наступних чотирьох сезонів.

Минулого місяця Монако і Мілан також оголосили про спонсорські угоди з ДР Конго, не розкриваючи сум. Міністр спорту країни Дідьє Будимбу повідомив агентству, що контракт з Монако оцінюється в 1,6 мільйона євро за сезон. Він не розкрив суми контрактів з Міланом і Барселоною.

Джерело в уряді Демократичної Республіки Конго повідомило, що вартість контракту з Міланом становить 14 мільйонів євро за сезон.

ДР Конго є багатою на природні ресурси, але водночас однією з найбідніших країн світу. Попри величезні запаси корисних копалин, таких як кобальт, мідь, алмази та інші, більша частина населення живе в злиднях.

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