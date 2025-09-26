Барселона вже припустилась однієї втрати очок у чемпіонаті, тоді як Реал переміг у всіх шести турах. Цей факт залишає каталонців без права на нову осічку – інакше мадридці триматимуться на відстані 4-5 залікових балів, а Ель Класіко проведуть вже 26 жовтня. Ще невідомо, як воно завершиться, тож "блаугранас" провинні вигравати кожен поєдинок.

"Повернуся стільки разів, скільки буде потрібно": Гаві виступив із заявою після операції – Ямаль йому відповів

Календар поки що ставиться поблажливо до чемпіона. Здобувати чергову звитягу підопічні Хансі Фліка мали в Астурії, на стадіоні "Карлос Тартьєре", де базується Ов'єдо. Новачок тільки-но повернувся до Ла Ліги після 24-річної відсутності – і хоча цей колектив дає бій усім суперникам, від результатів не втечеш. "Королівський клуб" програв чотири з п'яти матчів, тримаючись у зоні вильоту.

У сьомому турі Ла Ліги каталонська Барселона приймає Реал Сосьєдад. Спеціалісти betking, безперечно, вважають фаворитами господарів – 1,27. Нічия оцінена коефіцієнтом 6,33. Тріумф Сосьєдада – 8,50.

І все ж Ов'єдо дуже незручний. Новачок Прімери якісно припаркувався на власній третині, рідко залишаючи простір в ударних зонах. При 11 пострілах у першому таймі гості награли всього на 0,48 очікуваних голів – тоді як господарі мали 0,57 завдяки трьом ударам з лінії воротарського (після кутових і штрафних). Щоправда, цифри говорять тільки про проблеми Барселони з креативом у фінальній третині.

Компенсувати його довелося дальніми ударами. Саме звідти прилетіли два моменти "блаугранас" з трьох, створених до перерви. Так, на 22-й хвилині з лівого кута карного майданчика вгатив Рашфорд – Маркус цілив у дальню дев'ять, однак Ескандель врятував Ов'єдо.

На 32-й же хвилині Рафінья вгатив з дистанції й влучив у штангу! На добиванні опинився Араухо, однак Ескандель примудрився зупинити м'яч на самій стрічці воріт!

Цей сейв нагадав ще один момент. Найперший. Ще на 10-й хвилині рахунок мав відкривати Рашфорд, який відкрився на лівому краю штрафного під крос Рафіньї. Англієць стріляв з близької відстані, однак Ескандель виручив господарів.

Ось і вся гострота з боку підопічних Хансі Фліка в першому таймі. Очевидно, що Ов'єдо з 22% володіння не міг систематично тривожити оборону каталонців, але стандарти й спроби тікати за спину час від часу проходили. До того ж, Ов'єдо витримував єдиноборства (21:23 за успішними). За свою стійкість команда була винагороджена курйозним щасливим випадком.

На 33-й хвилині чергове закидання за спини на хід Рондону здавалося невдалим, адже Жерар Мартін встигав за нападником. Тим не менш, голкіпер Жоан Гарсія вибіг далеко за межі штрафного й коліном вибив м'яч з-під Самуеля – а потім ще й прокинув його повз Хассана. Після цього воротар покотив у центр, але пас пішов точно в ноги Рейні. Хавбек Ов'єдо не розгубився, пробивши у порожні. 1:0!

Саме з цим рахунком перший тайм і добіг кінця. У повітрі запахло сенсацією – особливо після моменту за хвилину по перерві, коли Хассан прорвався на край штрафного та виконав простріл. Хоан Гарсія встиг вибити м'яч, а вже через дев'ять Барселона зрівняла рахунок.

Розіграш кутового був невдалим, однак в атаці другим темпом Араухо опинився на лівому фланзі й покотив на ближню. Ферран зачепився за пас і кволо пробив з розвороту, однак Ескандалю довелося реагувати. Після його сейву сфера покотилась на дальню стійку, де був Ерік Гарсія. Захисник пробивав з метру, а Ескандель парирував – от тільки м'яч відскочив у сітку. 1:1!

Наступні 15 хвилин виявились непростими для Барси. Підопічні Хансі Фліка домінували, однак гострих моментів не виникало. Ов'єдо ще й огризнувся кількома контратаками. Тоді тренер "блаугранас" випустив Лєвандовскі – і вгадав. Причому неодноразово.

Ще у роздягальні німець зняв з пробіг Касадо, випустивши Де Йонга. Саме Френкі на 70-й хвилині прийняв вкидання з ауту та вирізав фантастичну закидушку на лінію воротарського. Лєвандовскі ж відірвався від суперників та замкнув головою. 1:2! Роберт відзначився через п'ять хвилин після виходу на поле.

Ов'єдо ледь не зрівняв на 77-й хвилині, коли свіжий Брекало продерся правим флангом і прострілив вздовж лінії воротарського. Гарсія не зміг перехопити крос, але підстрахував захисник. Рондон підхопив відскок у карному майданчику та спробував пробити, але удар накрили.

На 79-й хвилині Брекало виконав ще один небезпечний простріл на Рондона, але і тут оборона виручила Гарсію. Не можна сказати, що атаки Барса при цьому нічого не робила, але до 87-ї хвилини пригадується тільки штрафний удар Феррана – нападник влучив у стінку, а подальше добивання пройшло у сантиметрах від дальньої штанги.

Зрештою, на 88-й хвилині Барселона закрила матч, забивши досить простий гол. Рашфорд подав з кутового, а Араухо замкнув головою – 1:3! Одразу після цього Рональд ще й біля власних воріт зіграв, накривши удар з меж власного штрафного після розрізного пасу Брекало на Ах'ядо.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони. Каталонці продовжують гонитву за Реалом, тримаючись на відстані двох очок.

"Кан вдарив мене, тоді покликав суддю і я отримав попередження": грав за Реал, обожнює книги та впроваджує АІ у футболі