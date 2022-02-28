Барселона в рідних стінах приймала Атлетік, намагаючись помститись баскам за виліт з Кубка Іспанії й повернутись у зону ЛЧ. З "левами" каталонцям завжди було важко, однак цього разу підопічні Марселіно зазнали цілковитого фіаско – на Камп Ноу їм влаштували розгром.

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Початок йому поклав гол Обамеянга на 37-й хвилині – це вже п'ятий гол П'єра-Емеріка у трьох останніх матчах. Рахунок 1:0 протримався до 73-ї хвилини, а після цього слово взяв Дембеле. Спочатку він забив сам, а на 90-й хвилині Усман асистував свіжому Де Йонгу (Люк забив через 4 хвилини після появи на полі). В компенсований час він ще й віддав гольову передачу на Депая. 4:0!

Барселона святкує розгром і повертаєтьсяна четверту позицію, однак з Атлетіко у "блаугранас" рівність за очками (по 45). Атлетік із 37 пунктами залишився восьмим.

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