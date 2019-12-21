Барселона у рідних стінах розгромила Алавес – "блаугранас" завершили рік на вершині турнірної таблиці Ла Ліги

Матч 18-го туру іспанської Прімери між Барселоною та Алавесом завершився гучною перемогою каталонців (4:1).

Після нудного нічийного Класіко на Камп Ноу футболісти та вболівальники Барселони жадали компенсації. Нею цілком могла стати домашня перемога над Алавесом, який у поточному сезоні намагається не впасти у зону вильоту в Сегунду. Здавалося, що у Барси все піде, як по маслу.

В принципі, так і пішло. Каталонці одразу захопили контроль над м'ячем, доводячи володіння ним до 86% ігрового часу, а баски взагалі нічим не відповідали. Небезпечні моменти біля воріт гостей не змусили на себе довго чекати: так, вже на 7-й хвилині Пачеко парирував замикання Відаля з кількох метрів у падінні через себе, а на 10-й Мессі вийшов віч-на-віч з голкіпером і забив гол – щоправда, в обох випадках було зафіксовано офсайд. Натомість, його не було у Грізманна, який відкрив рахунок на 14-й, пробивши у правий нижній кут після прострільної передачі Суареса на лінію штрафного – 1:0.

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На 17-й Антуан цілком міг і пенальті заробити, впавши у карному майданчику після контакту з Дуарте, але арбітр не повівся на його пірует. Алавес же поступово став вирівнювати хід гри, навіть тікаючи у рідкісні контратаки – найбільш небезпечну з них неточним ударом з меж штрафного запоров Вакасо на 28-й хвилині. Загалом, середина першого тайму розчарувала своєї сухістю та сонливим темпом. Команди в цей період нічого цікавого не демонстрували.

Під завісу тайму Барселона знову притиснула Алавес. Зокрема, на 35-й хвилині Наварро ледь не зрізав у власні ворота простріл Грізманна з правого флангу, а на 39-й красива комбінація з двома п'ятками у виконанні Антуана та Мессі завершилась вриванням Ліонеля до карного майданчика – там аргентинець переграв усю оборону включно з голкіпером, однак його фінальний удар пройшов у сантиметрах від дальньої стійки! Зрештою, перед свистком на перерву "блаугранас" подвоїли свою перевагу: Мессі класно обробив м'яч перед штрафним, відкотив його вправо на Суареса, а той віддав передачу на правий край – Відаль прямим пострілом звідти поцілив у дальній кут. 2:0.

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На старті другого тайму Барселона продовжила вальяжно атакувати, що завершилось голом на 51-й хвилині – це Грізманн отримав черпачок за спини захисникам та у дотик підправив м'яч точно під ліву стійку, однак взяття воріт Алавеса скасували через очевидний офсайд у Антуана. Здавалося, що розгром буде оформлено зовсім скоро, але баски несподівано ожили. На 56-й хвилині вони скоротили відставання в рахунку: Дуарте виконав подачу з лівого флангу в центр штрафного, куди увірвався Понс – Пере точним і сильним ударом головою влучив у лівий кут! 2:1.

На цьому гості не збиралися зупинятися. Так, на 58-й хвилині Алейш Відаль скористався невдалим виходом тер Штегена з воріт, пробивши метрів з 30-ти у порожні (неточно), а на 61-й Дуарте потужним ударом головою замкнув навіс з кутового – м'яч пролетів у сантиметрах від правої стійки! Крім того, на 67-й каталонці ледь не залишились у меншості після грубого фолу Умтіті – VAR відверто вибачив Барсу, наказавши покарати француза лише жовтою карткою.

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Не забиваєш ти – забивають тобі. Стара футбольна мудрість спрацювала на 70-й хвилині, коли Мессі змістився до штрафного, втримавши м'яч під тиском трьох захисників та пробивши метрів з 23-х точно під ліву стійку – 3:1! Ну а ще за три хвилини VAR помітив гру рукою у виконанні Агіррегарібії біля власних воріт, за що було призначено пенальті. Луїс Суарес з "позначки" впевнено довів рахунок до розгромного – 4:1!

Останні 15 хвилин поєдинку перетворилися у справжню формальність. Барселона провела низку непоганих атак без логічного завершення, наблизившись до п'ятого голу всього два рази – на 77-й Піке пробив головою над воротами, а на 85-й Мессі зі штрафного з класної позиції вистрілив неточно. Алавес втратив можливість забити ще один м'яч після стандарту, навіс з якого на дальній стійці замкнув Гарсія – він замикав зблизька, але тер Штеген спіймав "круглого". Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "блаугранас" з рахунком 4:1.

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Таким чином, Барселона набрала 39 залікових балів, як мінімум на добу ставши одноосібним лідером турнірної таблиці Ла Ліги й точно завершивши рік на першому місці. Алавес, маючи всього 19 очок, опустився на п'ятнадцяту позицію.

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