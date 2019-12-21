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Барселона у рідних стінах розгромила Алавес – "блаугранас" завершили рік на вершині турнірної таблиці Ла Ліги

18:53 218 Читать на русском
Барселона у рідних стінах розгромила Алавес – "блаугранас" завершили рік на вершині турнірної таблиці Ла Ліги
Барселона – Алавес – 4:1

Матч 18-го туру іспанської Прімери між Барселоною та Алавесом завершився гучною перемогою каталонців (4:1).

14’ Антуан Грізманн
45’ Артуро Відаль
70’ Ліонель Мессі
75’ Луїс Суарес
 
Пере Понс 56’
14’ Антуан Грізманн
45’ Артуро Відаль
56’ Пере Понс
70’ Ліонель Мессі
75’ Луїс Суарес

Після нудного нічийного Класіко на Камп Ноу футболісти та вболівальники Барселони жадали компенсації. Нею цілком могла стати домашня перемога над Алавесом, який у поточному сезоні намагається не впасти у зону вильоту в Сегунду. Здавалося, що у Барси все піде, як по маслу.

В принципі, так і пішло. Каталонці одразу захопили контроль над м'ячем, доводячи володіння ним до 86% ігрового часу, а баски взагалі нічим не відповідали. Небезпечні моменти біля воріт гостей не змусили на себе довго чекати: так, вже на 7-й хвилині Пачеко парирував замикання Відаля з кількох метрів у падінні через себе, а на 10-й Мессі вийшов віч-на-віч з голкіпером і забив гол – щоправда, в обох випадках було зафіксовано офсайд. Натомість, його не було у Грізманна, який відкрив рахунок на 14-й, пробивши у правий нижній кут після прострільної передачі Суареса на лінію штрафного – 1:0.

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На 17-й Антуан цілком міг і пенальті заробити, впавши у карному майданчику після контакту з Дуарте, але арбітр не повівся на його пірует. Алавес же поступово став вирівнювати хід гри, навіть тікаючи у рідкісні контратаки – найбільш небезпечну з них неточним ударом з меж штрафного запоров Вакасо на 28-й хвилині. Загалом, середина першого тайму розчарувала своєї сухістю та сонливим темпом. Команди в цей період нічого цікавого не демонстрували.

Під завісу тайму Барселона знову притиснула Алавес. Зокрема, на 35-й хвилині Наварро ледь не зрізав у власні ворота простріл Грізманна з правого флангу, а на 39-й красива комбінація з двома п'ятками у виконанні Антуана та Мессі завершилась вриванням Ліонеля до карного майданчика – там аргентинець переграв усю оборону включно з голкіпером, однак його фінальний удар пройшов у сантиметрах від дальньої стійки! Зрештою, перед свистком на перерву "блаугранас" подвоїли свою перевагу: Мессі класно обробив м'яч перед штрафним, відкотив його вправо на Суареса, а той віддав передачу на правий край – Відаль прямим пострілом звідти поцілив у дальній кут. 2:0.

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На старті другого тайму Барселона продовжила вальяжно атакувати, що завершилось голом на 51-й хвилині – це Грізманн отримав черпачок за спини захисникам та у дотик підправив м'яч точно під ліву стійку, однак взяття воріт Алавеса скасували через очевидний офсайд у Антуана. Здавалося, що розгром буде оформлено зовсім скоро, але баски несподівано ожили. На 56-й хвилині вони скоротили відставання в рахунку: Дуарте виконав подачу з лівого флангу в центр штрафного, куди увірвався Понс – Пере точним і сильним ударом головою влучив у лівий кут! 2:1.

На цьому гості не збиралися зупинятися. Так, на 58-й хвилині Алейш Відаль скористався невдалим виходом тер Штегена з воріт, пробивши метрів з 30-ти у порожні (неточно), а на 61-й Дуарте потужним ударом головою замкнув навіс з кутового – м'яч пролетів у сантиметрах від правої стійки! Крім того, на 67-й каталонці ледь не залишились у меншості після грубого фолу Умтіті – VAR відверто вибачив Барсу, наказавши покарати француза лише жовтою карткою.

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Не забиваєш ти – забивають тобі. Стара футбольна мудрість спрацювала на 70-й хвилині, коли Мессі змістився до штрафного, втримавши м'яч під тиском трьох захисників та пробивши метрів з 23-х точно під ліву стійку – 3:1! Ну а ще за три хвилини VAR помітив гру рукою у виконанні Агіррегарібії біля власних воріт, за що було призначено пенальті. Луїс Суарес з "позначки" впевнено довів рахунок до розгромного – 4:1!

Останні 15 хвилин поєдинку перетворилися у справжню формальність. Барселона провела низку непоганих атак без логічного завершення, наблизившись до п'ятого голу всього два рази – на 77-й Піке пробив головою над воротами, а на 85-й Мессі зі штрафного з класної позиції вистрілив неточно. Алавес втратив можливість забити ще один м'яч після стандарту, навіс з якого на дальній стійці замкнув Гарсія – він замикав зблизька, але тер Штеген спіймав "круглого". Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "блаугранас" з рахунком 4:1.

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Таким чином, Барселона набрала 39 залікових балів, як мінімум на добу ставши одноосібним лідером турнірної таблиці Ла Ліги й точно завершивши рік на першому місці. Алавес, маючи всього 19 очок, опустився на п'ятнадцяту позицію.

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Іспанія Барселона Барселона Барселона - Алавес Алавес Алавес
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