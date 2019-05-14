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Барселона перебуває за крок від підписання Де Лігта

14 травня 09:50 3136 Читать на русском
Барселона перебуває за крок від підписання Де Лігта
Маттейс Де Лігт / соцмережі

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт має невдовзі стати гравцем Барселони разом із Френкі де Йонгом.

Барселона у квітні зустрілась у Монако з агентом Маттейса Де Лігта Міно Райолою, повідомив журналіст Esporte 3 та Catalunhya Radio Оріоль Доменек. Сторони домовились про перехід нідерландця.

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Президенту Барселони Жозепу Бартомеу було важливо домовитись із Райолою, адже той вже все узгодив із Аяксом.

Видання goal.com повідомляє, що "блаугранас" заплатять за Де Лігта близько 70-75 млн євро. Саме за стільки був придбаний хавбек Френкі де Йонг.

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