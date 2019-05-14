Барселона перебуває за крок від підписання Де Лігта

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт має невдовзі стати гравцем Барселони разом із Френкі де Йонгом.

Барселона у квітні зустрілась у Монако з агентом Маттейса Де Лігта Міно Райолою, повідомив журналіст Esporte 3 та Catalunhya Radio Оріоль Доменек. Сторони домовились про перехід нідерландця.

Ляказетт: Мені лестить інтерес Барселони

Президенту Барселони Жозепу Бартомеу було важливо домовитись із Райолою, адже той вже все узгодив із Аяксом.

Видання goal.com повідомляє, що "блаугранас" заплатять за Де Лігта близько 70-75 млн євро. Саме за стільки був придбаний хавбек Френкі де Йонг.

Барселона готує революцію після Ліверпуля: продаж 10-и гравців, два перші трансфери та несподівана петиція фанів