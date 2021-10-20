Барселона U-19 – Динамо U-19: стартові склади на матч Юнацької ліги УЄФА
Барселона U-19 в рамках 3-го туру групового етапу ЛЧ приймає Динамо U-19. Стартові склади на матч – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Барселона U-19 – Динамо U-19 розпочнеться о 15:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна на сервісі "MEGOGO".
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Стартові склади
Барселона U-19: Рафус – Хуанола, Альмейда, Ріад, Вальє – Гаррідо, Касадо, Сола – Акомач, Барбера, Фуентас
Запасні: Ноно, Касас, Аластвей, Альба, Серда, Гайлан, Луцці
Динамо: U-19: Нещерет – Бенедюк, Боль, Дячук, Вівчаренко – Бражко – Волошин, Царенко, Яцик, Діалло – Попов
Запасні: Тугай, Скрипник, Горбач, Мельніченко, Ель-Хамшилі, Слесар
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