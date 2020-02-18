toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
АТЛЕТІКО - ЛІВЕРПУЛЬ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ПСЖ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - БЕНФІКА

Барселона цинічно зірвала трансфер форварда, який забив на Камп Ноу – він вже зібрав валізи

11:45 2803 Читать на русском
Барселона цинічно зірвала трансфер форварда, який забив на Камп Ноу – він вже зібрав валізи
Анхель не гратиме разом з Мессі

Нападник Хетафе Анхель Родрігес ледь не зробив фатальну помилку під час перемовин з каталонським грандом, який шукає заміну Луїсу Суаресу.

34’ Антуан Грізманн
39’ Серхі Роберто
 
Анхель 66’
34’ Антуан Грізманн
39’ Серхі Роберто
66’ Анхель

32-річний футболіст майже домовився щодо трансферу на Камп Ноу за 6 млн євро, але перед самісіньким підписанням контракту Барселона дала задню, інформує Diario SPORT.

Барселона найняла компанію, щоб заплямувати репутацію власних зірок у соцмережах – великий скандал

Керівництво каталонського клубу вирішило, що Анхель, якому в квітні виповниться 33, занадто старий для схожих викликів. Однак, основною причиною зірваних перемовин стало фінансове питання. Барса начебто засумнівалась, що зможе вигідно перепродати його вже наступного літа, або хоча б компенсувати витрачені кошти через вік форварда.

Цікаво, що Хетафе вже змирився з втратою Анхеля минулих вихідних. Сам гравець навіть не святкував свій красивий гол на Камп Ноу.

До слова, схожу ситуацію цієї зими пережив екс-форвард Вільяреала Седрік Бакамбу, якого за чутками ледь не знімали з літака в Барселону.

Новим фаворитом "кулес" на вакантну позицію "дев'ятки" вважається лідер Леганеса Мартін Брейтвейт – гроза іспанських авторитетів.

Екс-форвард Карпат і Динамо як відчай Барселони: каталонців намагаються розвести на гроші, але Реал може змінити все

blog_ava
Манчестер Сіті звинувачує трьох європейських грандів у власній дискваліфікації – відомі імена
15:23
7248
Теги
Іспанія Барселона Барселона Хетафе Хетафе Барселона - Хетафе Анхель Анхель
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Касільяс офіційно завершив кар'єру
    Іспанія — 19:263059 Касільяс офіційно завершив кар'єру
22
год
:
45
хв
Манчестер Сіті
21:30
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук