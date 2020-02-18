Барселона цинічно зірвала трансфер форварда, який забив на Камп Ноу – він вже зібрав валізи

Нападник Хетафе Анхель Родрігес ледь не зробив фатальну помилку під час перемовин з каталонським грандом, який шукає заміну Луїсу Суаресу.

32-річний футболіст майже домовився щодо трансферу на Камп Ноу за 6 млн євро, але перед самісіньким підписанням контракту Барселона дала задню, інформує Diario SPORT.

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Керівництво каталонського клубу вирішило, що Анхель, якому в квітні виповниться 33, занадто старий для схожих викликів. Однак, основною причиною зірваних перемовин стало фінансове питання. Барса начебто засумнівалась, що зможе вигідно перепродати його вже наступного літа, або хоча б компенсувати витрачені кошти через вік форварда.

Цікаво, що Хетафе вже змирився з втратою Анхеля минулих вихідних. Сам гравець навіть не святкував свій красивий гол на Камп Ноу.

До слова, схожу ситуацію цієї зими пережив екс-форвард Вільяреала Седрік Бакамбу, якого за чутками ледь не знімали з літака в Барселону.

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