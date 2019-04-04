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Барселона цікавиться Ісаком – форвард готовий розглянути можливість переходу

13:44 73 Читать на русском
Барселона цікавиться Ісаком – форвард готовий розглянути можливість переходу
Александр Ісак

Нападник Борусії Д Александр Ісак, який на правах оренди виступає за Віллем II, потрапив у сферу інтересів Барселони.

Барселона розглядає можливість підписання нападника Борусії Д Александра Ісака. 19-річний швед у зимове трансферне вікно перебрався на правах піврічної оренди у Віллем II, замінивши Франа Соля, який підписав контракт з київським Динамо.

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У Нідерландах "новий Златан", як часто називають Ісака, забив вже 10 голів у 9-ти матчах, чим знову привернув увагу грандів. Сам 19-річний швед готовий розглянути варіант з переходом в Барселону, повідомляє Mundo Deportivo.

Ще до трансферу в Борусію Ісаком активно цікавився Реал, проте форвард обрав німецький клуб, відмовивши також Ювентусу і Баварії. Скаути Барселони вже відвідали кілька матчів Віллем II задля перегляду гри молодого шведа.

Ісак перебрався до Борусії Д на початку 2017 року. Його контракт з німецьким клубом чинний до літа 2022-го.

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