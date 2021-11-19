"Синьо-гранатові" продовжують шукати форварда, адже Серхіо Агуеро вибув мінімум на 3 місяці через проблеми з серцем. При цьому Барса не має у своєму розпорядженні великого трансферного бюджету, тому розглядає виключно економ-варіанти.

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Чи не ідеальний кандидат – Артур Кабрал, який виступає за Базель. Колишній гравець Барселони Деку, який зараз підшуковує гравців для "кулес" в Португалії та Бразилії, рекомендував Жоану Лапорті 23-річного нападника, вважаючи його оптимальним вирішенням проблем в атаці.

Останнє слово буде за Хаві – якщо тренер схвалить кандидатуру Кабрала, то каталонці спробують орендувати Артура з правом викупу. Трансфер оцінюється у 8 млн євро, інформує Mundo Deportivo.

Влітку 2020-го Базель заплатив Палмейрасу за бразильця 6 млн євро, а нападник підписав контракт на 3 роки. У сезоні 2021/22 Кабрал є найкращим бомбардиром чемпіонату Швейцарії – 13 голів у 13-ти матчах. Ще 10 м'ячів форвард забив у Лізі конференцій – 8 у кваліфікації та 2 в груповому турнірі.

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