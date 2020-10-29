Прес-служба Барси та Юве теж вирішили позмагатись після центрального поєдинку Ліги чемпіонів.

Барселона впевнено здолала Ювентус (2:0) у матчі Ліги чемпіонів, а Мессі вкотре відзначився черговим голом.

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Після гри у Twitter каталонців з'явився допис: "Ювентус, ми раді, що ви змогли побачити на своєму полі найкращого гравця в історії". Барса позначила "найкращого гравця" знаком цапа, що перекладається на англійську "GOAT" і також є неофіційною абревіатурою визначення "Greatest of all time" – "найкращий усіх часів".

Ювентус відповів лаконічно: "Ви, ймовірно, шукали не в тому словнику. Ми привеземо вам правильний на Камп Ноу".

У групі G Барселона лідирує з 6-ма очками, Ювентус – 2-й (3 бали).

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