Барселона та Ювентус практично узгодили обмін Артура на П'яніча – туринцям доведеться доплатити, – ЗМІ

Переговори між Барселоною і Ювентусом щодо обміну хавбеків виходять на фінішну пряму.

Клуби вже узгодили всі умови подвійного трансферу, стверджує Sport.es.

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Артура оцінили у 80 млн євро, а П'яніча у 70, тому Ювентусу доведеться компенсувати різницю Барселоні. Тепер туринцям потрібно домовитися із самим бразильським хавбеком. Цього тижня спортдир Ювентуса Фабіо Паратічі проведе особисту зустріч з Артуром, сподіваючись, що перехід буде оформлений до кінця червня.

До слова, в нинішньому сезоні Міралем П'яніч провів 35 матчів в усіх турнірах, забив 3 м'ячі та віддав 4 результативні передачі. Статистика Артура – 4 голи та 4 асисти в 27 поєдинках.

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