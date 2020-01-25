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Барселона та Ювентус обмінялися молодими гравцями

16:46 580 Читать на русском
Барселона та Ювентус обмінялися молодими гравцями
Алехандро Маркес / Сайт Ювентуса

Барселона та Ювентус здійснили обмін талановитими гравцями на перспективу.

Каталонці відпустили 19-річного форварда Алехандро Маркеса в Італію, натомість 21-річний атакувальний хавбек Матеус Перейра гратиме на Камп Ноу. Офіційні сайти обох клубів підтвердили угоду.

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Півзахисник виступатиме за Барселону на правах оренди до кінця сезону 2019/20, у "блаугранас" є право викупу за 8 млн євро. А от іспанський нападник відразу підписав повноцінний контракт з Ювентусом до літа 2024 року, сума його трансферу – 8,2 млн євро.

Перейра розпочинав поточну кампанію у Діжоні, однак не зміг забити жодного м'яча у 10 матчах Ліги 1. Статистика Маркеса також доволі скромна – 11 "сухих" поєдинків у Сегунді Б.

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