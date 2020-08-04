Барселона та Вест Хем близькі до завершення трансферу Брейтвейта

Вест Хем готовий запропонувати Барселоні 20 млн євро за Мартіна Брейтвейта, повідомляє Mundo Deportivo.

Лестер готовий викласти божевільну суму за новачка Барселони – він ще не грав на Камп Ноу

За інформацією джерела, перемовини між лондонським та каталонським клубом перебувають на просунутій стадії. Раніше повідомлялось, що у послугах 29-річного данця також зацікавлений Евертон.

Нагадаємо, Барса взимку придбала Мартіна у Леганеса за 18 млн євро. У футболці "блаугранас" Брейтвейт провів у Ла Лізі 11 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

Семеро гарантованих новачків, непріоритетність Мессі, головний тренер і Неймар – Барселона визначилась з усім