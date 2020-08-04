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Барселона та Вест Хем близькі до завершення трансферу Брейтвейта

18:55 - Читать на русском
Барселона та Вест Хем близькі до завершення трансферу Брейтвейта
Мартін Брейтвейт / Фото ФК Барселона

Нападник Барселони Мартін Брейтвейт може продовжити кар'єру в АПЛ.

Вест Хем готовий запропонувати Барселоні 20 млн євро за Мартіна Брейтвейта, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією джерела, перемовини між лондонським та каталонським клубом перебувають на просунутій стадії. Раніше повідомлялось, що у послугах 29-річного данця також зацікавлений Евертон.

Нагадаємо, Барса взимку придбала Мартіна у Леганеса за 18 млн євро. У футболці "блаугранас" Брейтвейт провів у Ла Лізі 11 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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Іспанія Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії Вест Хем Вест Хем Барселона Барселона Трансфери Мартін Мартін Брейтвейт
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