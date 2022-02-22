Захисник дортмундської Борусії Рафаел Геррейро може продовжити кар'єру в Іспанії.

Кандидатура 28-річного португальця опинилася в трансферних списках Реала та Барселони, повідомляє Defensa Central.

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За інформацією джерела, мадридці планують підписати Геррейро замість Марсело, який вже не здатен гарантувати належного рівня гри лівому флангу оборони. Каталонці також шукають заміну легенді – Жорді Альбі.

Зазначається, що Борусія готова відпустити Рафаела Геррейро приблизно за 30 млн євро. Обидва іспанські гранди вважають цю суму завищеною, оскільки чинний контракт португальця з Дортмундом розрахований лише до літа 2023 року.

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