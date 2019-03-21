Барселона та Реал позмагаються за Фірпо Хуніора – захисника Бетіса

Фулбек Бетіса Фірпо Хуніор зацікавив одразу декілька європейських топ-клубів своєю грою в цьому сезоні.

За інформацією ESPN FC, Реал та Барселона зацікавились захисником Бетіса Фірпо Хуніором. Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті та Арсенал також позначили свої наміри придбати гравця.

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Клаусула в контракті Хуніора в Бетісі становить 50 млн євро, угода діє до літа 2023 року.

Домініканський захисник дебютував в першій команді на початку 2018 року, але зараз став гравцем стартового складу. В його активі 21 матч в цьому сезоні, в яких Хуніор відзначився 3 забитими голами та 2 асистами.