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Барселона та Реал позмагаються за Фірпо Хуніора – захисника Бетіса

13:25 102 Читать на русском
Барселона та Реал позмагаються за Фірпо Хуніора – захисника Бетіса
Фірпо Хуніор / Daily Express

Фулбек Бетіса Фірпо Хуніор зацікавив одразу декілька європейських топ-клубів своєю грою в цьому сезоні.

За інформацією ESPN FC, Реал та Барселона зацікавились захисником Бетіса Фірпо Хуніором. Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті та Арсенал також позначили свої наміри придбати гравця.

Реал звернувся до Бетіса щодо можливості придбання Ло Чельсо

Клаусула в контракті Хуніора в Бетісі становить 50 млн євро, угода діє до літа 2023 року.

Домініканський захисник дебютував в першій команді на початку 2018 року, але зараз став гравцем стартового складу. В його активі 21 матч в цьому сезоні, в яких Хуніор відзначився 3 забитими голами та 2 асистами.

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