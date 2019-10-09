Барселона та Реал позмагаються за півзахисника Наполі, – Mundo Deportivo

Іспанські гранди поведуть боротьбу за найкращого гравця молодіжного чемпіонату Європи 2019-го року.

Реал та Барселона мають намір придбати півзахисника Наполі Фабіана Руїса, інформує Mundo Deportivo. 23-річний футболіст, який є вихованцем академії Бетіса, може повернутися на батьківщину вже наступного літа.

Фабіан Руїс став найкращим гравцем Євро-2019 U-21 – він розкішно забив у фіналі

Зазначається, що скаути Барселони вже побували на одному з матчів Наполі в Серії А. Щодо Реала, то мадридці розглядають Руїса як альтернативу більш дорогим потенційним трансферам Поля Погба та Крістіана Еріксена.

Нагадаємо, Руїс перейшов у Наполі влітку 2018-го року. За іспанського гравця "адзуррі" заплатили Бетісу 30 мільйонів євро.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси