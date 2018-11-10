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Барселона та Реал переглядають юного бразильського захисника Лео Сантоса, – Mundo Deportivo

13:09 60 Читать на русском
Барселона та Реал переглядають юного бразильського захисника Лео Сантоса, – Mundo Deportivo
Лео Сантос / соцмережі

Барселона може підписати 19-річного центрального захисника Корінтіанса Лео Сантоса. На бразильця також претендує Реал.

Барселона націлилась на центрбека Корінтіанса Лео Сантоса, повідомляє Mundo Deportivo.

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"Блаугранас" шукають конкурента для свого ветерана Жерара Піке, оскільки Клеман Лангле, Самюель Умтіті та Томас Вермален більше грають на позиції лівого центрального захисника.

Також на Сантоса претендує мадридський Реал, який вже встиг підписати юних співвітчизників захисника – нападників Вінісіуса Жуніора та Родріго Гоїса.

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