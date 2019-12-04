Барселона та Реал можуть зустрітися лише у фіналі Суперкубка Іспанії – дати й час матчів реформованого турніру

Іспанська федерація футболу (RFEF) анонсувала матчі національного Суперкубка, який розіграють у Саудівській Аравії.

Першими боротьбу за трофей розпочнуть Валенсія та Реал, які вийдуть на поле на спорткомплексу імені короля Абдулли в Джидді 8 січня. Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Іспанські телеканали бойкотуватимуть Суперкубок Іспанії в Саудівській Аравії

Другий півфінал відбудеться 9 січня. Барселона та Атлетіко також зіграють о 19:00. А от фінал, який запланований на 12 січня, розпочнеться о 18:00 за Києвом.

Відзначимо, що вперше Суперкубок Іспанії розіграють у новому форматі – за трофей будуть боротися відразу чотири команди: за регламентом це переможець та "срібний" призер Прімери, а також фіналісти Кубка Іспанії. Команди проведуть три матчі: два півфінали та фінал, поєдинок за третє місце не передбачений.

Реал, який минулий сезон завершив на третій сходинці, отримав шанс здобути Суперкубок, оскільки Барселона виграла Прімеру і грала у фіналі Кубка Іспанії.

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