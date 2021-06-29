Оборонець Роми та збірної Італії Леонардо Спінаццола переконливою грою на чемпіонаті Європи породжує інтерес топ-клубів до своєї персони.

28-річний італієць потрапив на радари одразу трьох топ-клубів за межами Італії, повідомляє Джанлука Ді Марціо.

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За інформацією джерела, запити щодо переходу Леонардо вже робили Барселона, ПСЖ та Реал, але справа до конкретних пропозицій поки не дійшла. Раніше повідомлялось, що мадридці готові включити свого гравця в трансферну угоду.

До слова, Леонардо Спінаццолу на Євро-2020 вже двічі визнавали найкращим гравцем матчу. У минулому сезоні за Рому він відіграв 39 поєдинків, записавши до свого активу 2 голи та 8 асистів.

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