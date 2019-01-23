Барселона та ПСЖ поборються за Аллана – Де Лаурентіс підтвердив інтерес одного з них

Півзахисник Наполі Аллан може перейти в Барселону або ПСЖ. Президент Наполі Де Лаурентіс підтвердив інформацію про інтерес одного з цих двох клубів.

Барселона та ПСЖ націлились на одного з лідерів Наполі Аллана, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Президент "партенопейців" Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що наразі жоден не робив конкретної пропозиції щодо хавбека, але представники парижан слідкують за ним.

ПСЖ оцінює футболіста в 70 млн євро, тоді як Наполі хоче близько 100 млн євро.

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