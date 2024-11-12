Барселона та МЮ програли Реалу боротьбу за зірку Баварії
12 листопада 12:12 - Читать на русском
Захисник Баварії Альфонсо Девіс ухвалив рішення щодо свого майбутнього.
Футболіст підтвердив, що підпише контракт з Реалом, відмовившись від пропозицій інших європейських клубів, повідомляє журналіст Ramón Álvarez de Mon.
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Нагадаємо, що підписанням Девіса цікавилися також Барселона та МЮ, проте в переговорах лідирував саме мадридський Реал і, здається, переміг. Чинний контракт Девіса з Баварією розрахований до червня 2025-го, після чого гравець зможе покинути команду на правах вільного агента.
До слова, цього сезону Девіс провів 15 матчів за Баварію в усіх турнірах та відзначився трьома асистами.
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