Футболіст підтвердив, що підпише контракт з Реалом, відмовившись від пропозицій інших європейських клубів, повідомляє журналіст Ramón Álvarez de Mon.

Барселона націлилась на зірку Баварії, якою активно цікавиться Реал – Флік прагне повернути свого екс-підопічного

Нагадаємо, що підписанням Девіса цікавилися також Барселона та МЮ, проте в переговорах лідирував саме мадридський Реал і, здається, переміг. Чинний контракт Девіса з Баварією розрахований до червня 2025-го, після чого гравець зможе покинути команду на правах вільного агента.

До слова, цього сезону Девіс провів 15 матчів за Баварію в усіх турнірах та відзначився трьома асистами.