Барселона та Манчестер Юнайтед спробують підписати "нового Модріча" – Шахтар отримав відмову від гравця
Півзахисник загребського Динамо Мартін Батуріна зацікавив Барселону та Манчестер Юнайтед.
Манкуніанці нещодавно призначили Рубена Аморіма на посаду головного тренера. Керівництво Манчестер Юнайтед планує для нового наставника підписати півзахисника Динамо Загреб Мартіна Батуріну вже у січні.
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Як повідомляє TEAMtalk, англійський клуб уважно стежить за 21-річним гравцем, якого прозвали "новим Модрічем". Неодноразово скаути Манчестер Юнайтед спостерігали за грою Батуріни і надавали дуже позитивні відгуки. Утім, манкуніанці не єдині, хто мріє підписати Мартіна. Барселона та Атлетіко також зацікавлені в його трансфері.
У контракті півзахисника з Динамо є пункт про відхід. Загребський клуб готовий розглянути пропозиції, але хотів би, щоб Батуріна залишився в команді до кінця сезону. За інформацією джерела, хорвати попросять близько 20 мільйонів євро за трансфер півзахисника.
До слова, Шахтар намагався підписати Батуріну в січні 2024 року, але гравець відмовився від пропозиції українського клубу.
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