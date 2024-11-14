Манкуніанці нещодавно призначили Рубена Аморіма на посаду головного тренера. Керівництво Манчестер Юнайтед планує для нового наставника підписати півзахисника Динамо Загреб Мартіна Батуріну вже у січні.

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Як повідомляє TEAMtalk, англійський клуб уважно стежить за 21-річним гравцем, якого прозвали "новим Модрічем". Неодноразово скаути Манчестер Юнайтед спостерігали за грою Батуріни і надавали дуже позитивні відгуки. Утім, манкуніанці не єдині, хто мріє підписати Мартіна. Барселона та Атлетіко також зацікавлені в його трансфері.

У контракті півзахисника з Динамо є пункт про відхід. Загребський клуб готовий розглянути пропозиції, але хотів би, щоб Батуріна залишився в команді до кінця сезону. За інформацією джерела, хорвати попросять близько 20 мільйонів євро за трансфер півзахисника.

До слова, Шахтар намагався підписати Батуріну в січні 2024 року, але гравець відмовився від пропозиції українського клубу.

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