Барселона та Ман Сіті узгодили перехід Бернарду Сілви, – інсайдер
9 серпня 17:51 - Читать на русском
Барселона готується оформити свій черговий гучний трансфер цього літа.
Каталонці узгодили з Ман Сіті перехід хавбека Бернарду Сілви, стверджує інсайдер Педру Алмейда.
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Це може бути шостий літній трансфер Барси після Крістенсена, Кессьє, Рафіньї, Кунде і Лєвандовскі. Втім, авторитетний Жерар Ромеро радить не поспішати. Барселона справді готує 50-60 млн євро за Бернарду, але чіткої домовленості із Сіті наразі немає.
Додамо, що у минулому сезоні португалець провів 50 матчів, оформивши 13 голів та 7 асистів.
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