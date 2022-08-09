Каталонці узгодили з Ман Сіті перехід хавбека Бернарду Сілви, стверджує інсайдер Педру Алмейда.

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Це може бути шостий літній трансфер Барси після Крістенсена, Кессьє, Рафіньї, Кунде і Лєвандовскі. Втім, авторитетний Жерар Ромеро радить не поспішати. Барселона справді готує 50-60 млн євро за Бернарду, але чіткої домовленості із Сіті наразі немає.

Додамо, що у минулому сезоні португалець провів 50 матчів, оформивши 13 голів та 7 асистів.

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