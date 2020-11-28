Аргентинський захисник Есек'єль Гарай може підсилити топ-клуби Англії та Іспанії.

Колишній оборонець Валенсії, Реала та Зеніта Есек'єль Гарай може опинитись у Барселоні або Ліверпулі, повідомляє sport.es.

Мессі отримав ще один англійський варіант продовження кар'єри

Обидва клуби мають проблеми із центром оборони – Барселона не може розраховувати на Піке, Умтіті та Араухо, а в мерсисайдців на тривалий термін вибули Ван Дейк та Джо Гомес.

Зазначимо, що Гарай влітку розірвав угоду із Валенсією та досі перебуває у статусі вільного агента.

Лемпард скидатиме з вершини Моурінью, важкі виїзди Інтера та МЮ, дербі для Наполі після смерті Марадони – анонс вікенду