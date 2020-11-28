Барселона та Ліверпуль зацікавлені у трансфері Гарая
14:16 - Читать на русском
Аргентинський захисник Есек'єль Гарай може підсилити топ-клуби Англії та Іспанії.
Колишній оборонець Валенсії, Реала та Зеніта Есек'єль Гарай може опинитись у Барселоні або Ліверпулі, повідомляє sport.es.
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Обидва клуби мають проблеми із центром оборони – Барселона не може розраховувати на Піке, Умтіті та Араухо, а в мерсисайдців на тривалий термін вибули Ван Дейк та Джо Гомес.
Зазначимо, що Гарай влітку розірвав угоду із Валенсією та досі перебуває у статусі вільного агента.
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