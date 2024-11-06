Півзахисник Челсі Енцо Фернандес може покинути лондонський клуб вже взимку – його готові прихистити топові клуби Іспанії та Італії.

Енцо Фернандес з приходом Енцо Марески на посаду головного тренера Челсі перетворився на запасного гравця лондонців – аргентинець отримує крихти ігрового часу в цьому сезоні.

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За інформацією The Sun, хавбека можуть переманити Інтер та Барселона. Наразі невідомо, чи спробують клуби оформити повноцінний трансфер або взяти аргентинця в оренду. Сам Енцо налаштований вибороти місце в основі, але якщо йому не вдасться, то не має наміру залишатись у статусі гравця запасу.

Додамо, що Енцо зіграв у 13 матчах за Челсі цього сезону (845 хвилин), в яких встиг відзначитись однією гольовою передачею. Взимку 2023-го аргентинець приєднався до "синіх" за 121 млн євро.

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