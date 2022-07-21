Каталонці виграли битву за Рафінью, а тепер загострюється нова конкуренція за Жюля Кунде. Челсі вже має домовленість із Севільєю у розмірі 64 млн євро за центрбека. Також лондонці запропонували дуже хороші умови особистого контракту для француза, інформує Бен Джейкобс.

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Втім, Барселона сподівається знову розіграти "сценарій Рафіньї". Тоді Лідс також мав кращу пропозицію від Челсі, але гравець почав тиснути на клуб і вибив собі переїзд на Камп Ноу.

Барселоні потрібно якомога швидше домовлятися із Севільєю, поки Кунде не підписав контракт з Челсі. Перша пропозиція "кулес" складе 58 млн євро включно з бонусами, повідомляє Поль Алонсо. Сам захисник не проти приєднатися до каталонців – він дав усну згоду на 4-річний контракт, хоча умови дещо гірші, ніж дає Челсі.

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