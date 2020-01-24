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Барселона та Челсі позмагаються за таланта чемпіонату Швейцарії

13:45 251 Читать на русском
Барселона та Челсі позмагаються за таланта чемпіонату Швейцарії
Аллан Арігоні / Фото Grasshopper Club Zürich

Швейцарський захисник Аллан Арігоні потрапив на радари європейських грандів.

Аллан Арігоні, який виступає за Грассхоппер, зацікавив Барселону та Челсі, повідомляє blick.ch.

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Характерною рисою 21-річного швейцарця є швидкість, яка робить захисника одним з найпрудкіших гравців місцевого чемпіонату.

В поточному сезоні чемпіонату Швейцарії Арігоні провів 16 матчів, в яких відзначився 5-ма асистами. Грассхоппер виступає в другому за силою дивізіоні Швейцарії, перебуваючи на другій сходинці.

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