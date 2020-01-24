Барселона та Челсі позмагаються за таланта чемпіонату Швейцарії

Швейцарський захисник Аллан Арігоні потрапив на радари європейських грандів.

Аллан Арігоні, який виступає за Грассхоппер, зацікавив Барселону та Челсі, повідомляє blick.ch.

Барселона продала 16-річного форварда в клуб АПЛ

Характерною рисою 21-річного швейцарця є швидкість, яка робить захисника одним з найпрудкіших гравців місцевого чемпіонату.

В поточному сезоні чемпіонату Швейцарії Арігоні провів 16 матчів, в яких відзначився 5-ма асистами. Грассхоппер виступає в другому за силою дивізіоні Швейцарії, перебуваючи на другій сходинці.

Барселона оформила "найпринизливішу відставку тренера" – могли допомогти Україні, а взяли того, кого хотів Шахтар