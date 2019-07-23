Барселона та Челсі підірвали мережу своїми розбірками перед очною дуеллю

Напруга навколо товариського матчу між каталонським та лондонським клубом зростає.

Барселона проведе спаринг проти Челсі 23 липня (початок 13:30).

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Напередодні зустрічі у твіттері лондонського клубу з'явилось повідомлення про матч. У таборі "блаугранас" вирішили активувати почуття гумору і відповіли на допис фразою: "Це повернення до тих часів, коли ви, хлопці, ще грали в Лізі чемпіонів?". Нагадавши "синім", що минулий сезон вони провели у Лізі Європи.

Is this a throwback to when you guys were playing in the Champions League? https://t.co/5BO3MOM7Wf — FC Barcelona (@FCBarcelona) 22 липня 2019 р.

Челсі з відповіддю не забарився: "Краще не згадувати про минулі часи Ліги чемпіонів після такого сезону, який був у вас". Нагадаємо, Барселона у минулому сезоні ганебно покинула ЛЧ, поступившись Ліверпулю у півфіналі з рахунком 0:4 (перший поєдинок завершився перемогою каталонців 3:0).

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