Габонський форвард П'єр-Емерік Обамеянг повертається в Лондон, але змінить червону форму на синю.

Обамеянг все ж гратиме за Челсі. Трансфер буде закритий сьогодні, П'єр-Емерік вилітає в Англію. Лондонці після довгих переговорів узгодили з Барселоною перехід форварда, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Челсі заплатить за габонця 14 мільйонів євро, а ще частину коштів компенсує Маркосом Алонсо. Іспанський захисник програв конкуренцію Чілвеллу та Кукрельї, тому переїжджає в Каталонію.

Обамеянг перебрався у Барселону взимку цього року з Арсенала на правах вільного агента. Встиг зіграти 24 матчів, забив 13 голів. Угода нападника з "синьо-гранатовими" чинна до 30 червня 2025-го.

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