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Барселона та Бетіс домовилися про перехід Аленьї – стали відомі деталі угоди

21:32 160 Читать на русском
Барселона та Бетіс домовилися про перехід Аленьї – стали відомі деталі угоди
Карлес Аленья / Marca

Півзахисник Барселони Карлес Аленья вже найближчим часом перейде у Бетіс.

21-річний футболіст вирушить в оренду, яка буде розрахована до завершення поточного сезону, інформує Mundo Deportivo. У севільського клубу не буде права викупу гравця.

Барселона визначилась із сумою на зимові трансфери

Очікується, що Аленья перейде у Бетіс одразу після відкриття зимового трансферного вікна 1 січня, щоб готуватися з новою командою до матчу 19 туру Ла Ліги проти Алавеса.

Відзначимо, що в поточному сезоні Аленья зіграв за Барселону 5 матчів у всіх турнірах. В його активі одна результативна передача.

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