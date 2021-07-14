Іспанські гранди узгодили всі деталі обміну Антуана Грізманна на Сауля Ньїгеса, стверджує журналіст СОРЕ Пако Гонсалес.

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Француз зараз відпочиває разом з Коке на Ібіці та вже повідомив колишніх партнерів про повернення. Обох гравців оцінили в 60-70 млн євро, тому доплат з жодного боку не буде. Барселона змушена відпускати Грізманна, щоб зекономити на зарплаті і втримати Ліонеля Мессі. Форвард заробляє на Камп Ноу 24 млн євро "брудними", а Саулю платитимуть удвічі менше – 12 млн на рік.

Нагадаємо, два роки тому Барселона заплатила Атлетіко за Грізманна 120 млн євро. У складі каталонців нападник провів 99 матчів, відзначився 35 голами та 17 асистами.

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