Барселона та Атлетіко узгодили обмін Грізманна на Сауля, – СОРЕ
Барселона таки наважилася влаштувати зірковий бартер з мадридським Атлетіко.
Іспанські гранди узгодили всі деталі обміну Антуана Грізманна на Сауля Ньїгеса, стверджує журналіст СОРЕ Пако Гонсалес.
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Француз зараз відпочиває разом з Коке на Ібіці та вже повідомив колишніх партнерів про повернення. Обох гравців оцінили в 60-70 млн євро, тому доплат з жодного боку не буде. Барселона змушена відпускати Грізманна, щоб зекономити на зарплаті і втримати Ліонеля Мессі. Форвард заробляє на Камп Ноу 24 млн євро "брудними", а Саулю платитимуть удвічі менше – 12 млн на рік.
Нагадаємо, два роки тому Барселона заплатила Атлетіко за Грізманна 120 млн євро. У складі каталонців нападник провів 99 матчів, відзначився 35 голами та 17 асистами.
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